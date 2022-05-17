Россиянин отсудил почти 3 млн рублей за бракованную Lada

Житель кузбасского города Мариинска отсудил 2,8 млн рублей у автодилера, который продал ему автомобиль Lada XRay с неисправным двигателем. Об этом сообщает «Российская газета».

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60-летний Сергей Зайцев приобрел машину 2020 года выпуска в марте прошлого года за 1 млн 60 тыс. руб. Вскоре автомобилист заметил на приборной панели автомобиля горящую лампочку индикатора Check Engine, а мотор машины начал работать со сбоями.

Владелец XRay обратился к специалистам по диагностике электронных систем и блоков управления, которые подтвердили неисправность двигателя. Мужчина направился к продавцу машины с досудебным требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости автомобиля, но его проигнорировали.

Суд убедился в неисправности машины после повторной технической экспертизы и занял сторону Зайцева. С автодилера взыскали стоимость автомобиля, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы (всего более 2,8 млн рублей). Продавец обжаловал это решение, однако коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила вердикт без изменений.