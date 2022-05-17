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1 час назад

Новости автомира: Россиянин отсудил почти 3 млн рублей за бракованную Lada

Газета.Ru

Житель кузбасского города Мариинска отсудил 2,8 млн рублей у автодилера, который продал ему автомобиль Lada XRay с неисправным двигателем. Об этом сообщает «Российская газета».

Россиянин отсудил почти 3 млн рублей за бракованную Lada
Фото: Газета.руГазета.ру

60-летний Сергей Зайцев приобрел машину 2020 года выпуска в марте прошлого года за 1 млн 60 тыс. руб. Вскоре автомобилист заметил на приборной панели автомобиля горящую лампочку индикатора Check Engine, а мотор машины начал работать со сбоями.

Владелец XRay обратился к специалистам по диагностике электронных систем и блоков управления, которые подтвердили неисправность двигателя. Мужчина направился к продавцу машины с досудебным требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости автомобиля, но его проигнорировали.

Суд убедился в неисправности машины после повторной технической экспертизы и занял сторону Зайцева. С автодилера взыскали стоимость автомобиля, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы (всего более 2,8 млн рублей). Продавец обжаловал это решение, однако коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила вердикт без изменений.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге раскрыли условия сделки с Renault по «АвтоВАЗу».

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