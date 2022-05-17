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1 час назад

В России начнутся продажи новой версии кроссовера Geely Coolray

Газета.Ru

Китайская марка Geely анонсировала продажи новой версии кроссовера Coolray под названием Nero. Оно создана на базе максимальной комплектации и отличается элементами декора. Кузов Coolray Nero окрашен в черный металлик, корпуса боковых зеркал заднего вида получили отделку "под карбон".

В России начнутся продажи новой версии кроссовера Geely Coolray
Фото: ТАССТАСС

На автомобиль установлены 18-дюймовые черные диски в особом дизайне и увеличенный задний спойлер. Кроссоверы будут предлагаться со светодиодной оптикой, тонированными задними стеклами, панорамной крышей со сдвижным люком, функцией бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя.

Coolray оснащен 1,5-литровым туродвигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "автоматом". В продажи спецверсия поступит в июне, цена пока не объявлена. Цена Geely Coolray в максимальной комплектации стартует от 2,7 млн рублей.

Ранее "Газета.Ru" провела тест-драйв самого дорогого автомобиля китайской Chery в России.

Автоновости,Chery,Geely,
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