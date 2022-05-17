Названы самые продаваемые японские автомобили на «вторичке»

В апреле 2022 года перепродажи автомобилей Toyota выросли на 21% в годовом сравнении до отметки 39 285 ед., о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Годом ранее было перепродано 32 401 Toyota с пробегом. Таким образом, марка стала лидером вторичного авторынка РФ в сегменте японских марок.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

Nissan стал в этом списке вторым — 18 835 машин, что на 17% меньше, чем было перепродано годом ранее - 22 807 шт. Далее в рейтинге подержанных «японок» находится Honda, перепродажи которой выросли почти на 24% в апреле этого года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го с 8091 до 10 016 ед. Mitsubishi показал 4-й результат перепродаж — 9356 ед., что оказалось на 28% ниже результата годичной давности (13 069 ед.). У Mazda пятое место - 7583 ед., что на 22% ниже уровня перепродаж, зафиксированного в апреле прошлого года — 9764 ед.

За тот же период перепродажи автомобилей Lexus упали на 29% до 3736 ед., а объем реализации подержанных машин Suzuki снизился на 23,6% до 3112 шт. Также было перепродано 3012 машин Subaru с пробегом (-3,7%), 1422 шт. подержанных Infiniti (-31%) м 1239 автомобилей Datsun с пробегом (-23%).