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1 час назад

Новости автомира: Toyota Corolla — самый продаваемый японский автомобиль на «вторичке»

"Автостат Инфо"

В апреле 2022 года перепродажи автомобилей Toyota выросли на 21% в годовом сравнении до отметки 39 285 ед., о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Годом ранее было перепродано 32 401 Toyota с пробегом. Таким образом, марка стала лидером вторичного авторынка РФ в сегменте японских марок.

Названы самые продаваемые японские автомобили на «вторичке»
Фото: Автостат ИнфоАвтостат Инфо

Nissan стал в этом списке вторым — 18 835 машин, что на 17% меньше, чем было перепродано годом ранее - 22 807 шт. Далее в рейтинге подержанных «японок» находится Honda, перепродажи которой выросли почти на 24% в апреле этого года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го с 8091 до 10 016 ед. Mitsubishi показал 4-й результат перепродаж — 9356 ед., что оказалось на 28% ниже результата годичной давности (13 069 ед.). У Mazda пятое место - 7583 ед., что на 22% ниже уровня перепродаж, зафиксированного в апреле прошлого года — 9764 ед.

За тот же период перепродажи автомобилей Lexus упали на 29% до 3736 ед., а объем реализации подержанных машин Suzuki снизился на 23,6% до 3112 шт. Также было перепродано 3012 машин Subaru с пробегом (-3,7%), 1422 шт. подержанных Infiniti (-31%) м 1239 автомобилей Datsun с пробегом (-23%).

Toyota Corolla — самый продаваемый японский автомобиль с пробегом в России в апреле. По данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце было перепродано 6386 таких машин с пробегом, на 15,6% больше, чем годом ранее (5525 ед.). Второе место у Toyota Camry — 5754 авто (-20%; 7198 авто), а третье — у внедорожников Toyota Land Cruiser (3070 автомобилей, на 12% меньше, чем в апреле 2021 года - 3501 авто).

Топ-5 подержанных автомобилей японских марок по перепродажам в апреле 2022 года дополнили: Mitsubishi Lancer — 3035 ед. (-35%) и Toyota RAV4 — 2614 авто (-38,6%). А в «десятку» таких машин входят Nissan X-Trail (2211 авто, -35,6%), Nissan Qashqai (1972 ед., -48%), Honda Fit (1813 шт., +138%), Mazda3 (1809 авто, -42%).

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