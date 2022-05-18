Водители столкнулись с массовым сбоем в навигаторах

Московских автомобилистов навигационное приложение «Яндекса» считает находящимися в Воронежской области, причем в одной точке — прямо на середине озера. С чем это может быть связано и только ли в приложении дело?

Фото: Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

В навигаторах произошел массовый сбой. Об этом водители рассказали в соцсетях. По их словам, они находятся в Москве, но приложение определяет их местоположение так, будто они на середине озера Погоново в Воронежской области, откуда до столицы ехать около семи часов. Причем почти все пользователи, которые столкнулись со сбоями в навигаторе, находятся на карте в одном и том же месте.

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На скриншотах в соцсетях видно, что проблемы возникли в разных приложениях: «Яндекс.Навигаторе», «Google картах», 2ГИС. Так как сбой массовый, дело не в программах, а в самой системе GPS, объясняет управляющий директор группы компаний Space Team Алексей Смятских:

— Если это явление приобретает массовый характер, как в данном случае, это означает, что действительно навигационные приемники в потребительских устройствах, таких как смартфоны или навигаторы, получают искаженный сигнал от спутниковой группировки, в данном случае группировки GPS. Это может быть связано с техническими работами, которые проводят компании — операторы этой спутниковой группировки, профилактические работы, обновление программного обеспечения, которое, безусловно, есть в бортовом комплексе любого спутникового аппарата, либо еще какие-то работы, которые связаны с событиями, которые сейчас происходят на Украине.

— Почему пользователей отсылают именно в Воронеж?

— Это чистая математика. Нет у нас корректного сигнала — нас выбрасывает куда-то, и действительно всех почему-то выбрасывает в одно место, мы это наблюдали неоднократно.