В кабмине сообщили об обязательствах Renault помогать «АвтоВАЗу»

Компания Renault в рамках сделки о передачи своих активов в России правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу». Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на брифинге, сообщает ТАСС.

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«Компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа"», — заявил глава Минпромторга.

Напомним, 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а остальная часть ценных бумаг концерна останется у «Ростеха».