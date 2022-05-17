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33 минуты назад

В кабмине сообщили об обязательствах Renault помогать «АвтоВАЗу»

Елена Прошина

Компания Renault в рамках сделки о передачи своих активов в России правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу». Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на брифинге, сообщает ТАСС.

В кабмине сообщили об обязательствах Renault помогать «АвтоВАЗу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа"», — заявил глава Минпромторга.

Напомним, 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а остальная часть ценных бумаг концерна останется у «Ростеха».

Кроме того, «АвтоВАЗ» после ухода из России Renault сможет выпускать кроссовер Duster под брендом Lada, однако под каким названием модель поступит в продажу — неизвестно.

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