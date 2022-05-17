В Кремле заявили, что "Москвич" должен быть доступным по цене автомобилем

В Кремле заявили, что "Москвич" должен быть доступным по цене автомобилемДля производства отечественного автомобиля создана вся необходимая инфраструктура, заявил помощник президента России Игорь Левитин.
Легковой автомобиль под историческим брендом "Москвич", который планирует выпускать столичный завод Renault, должен стать доступным по стоимости для потребителей. И для этого создана вся инфраструктура, оборудование и специалисты.
"То, что он будет доступен, я уверен, что это так будет. Я думаю, что эта модель, которая не предназначена для, скажем, каких-то люксовых классов", - сказал он, отвечая на вопрос о доступности автомобиля. "Москвич" всегда был доступен", - заявил в ходе марафона знания "Новые горизонты" помощник президента России Игорь Левитин.
Накануне в Минпромторге России сообщили, что запустить производство автомобилей "Москвич" планируется уже в этом году.