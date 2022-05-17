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1 час назад

В Кремле заявили, что "Москвич" должен быть доступным по цене автомобилем

Inc-News

В Кремле заявили, что "Москвич" должен быть доступным по цене автомобилемДля производства отечественного автомобиля создана вся необходимая инфраструктура, заявил помощник президента России Игорь Левитин.

В Кремле заявили, что "Москвич" должен быть доступным по цене автомобилем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Легковой автомобиль под историческим брендом "Москвич", который планирует выпускать столичный завод Renault, должен стать доступным по стоимости для потребителей. И для этого создана вся инфраструктура, оборудование и специалисты.

"То, что он будет доступен, я уверен, что это так будет. Я думаю, что эта модель, которая не предназначена для, скажем, каких-то люксовых классов", - сказал он, отвечая на вопрос о доступности автомобиля. "Москвич" всегда был доступен", - заявил в ходе марафона знания "Новые горизонты" помощник президента России Игорь Левитин.

Накануне в Минпромторге России сообщили, что запустить производство автомобилей "Москвич" планируется уже в этом году.

Автоновости,Renault,Игорь Левитин,Минпромторг,
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