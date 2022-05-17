В Кремле заявили, что "Москвич" должен быть доступным по цене автомобилем

"То, что он будет доступен, я уверен, что это так будет. Я думаю, что эта модель, которая не предназначена для, скажем, каких-то люксовых классов", - сказал он, отвечая на вопрос о доступности автомобиля. "Москвич" всегда был доступен", - заявил в ходе марафона знания "Новые горизонты" помощник президента России Игорь Левитин.