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1 час назад

Верховный суд признал правила сдачи на мотоциклетные права законными

Авторадио

Верховный суд признал правила сдачи на мотоциклетные права законными. Оспорить их пытался владелец мотошколы Антон Чибисов. Он настаивал на том, чтобы из экзамена убрали упражнение «Скоростное маневрирование» как слишком опасное. Подробнее об этом - вице-президент Национального Автомобильного Союза Антон Шапарин:

Верховный суд признал правила сдачи на мотоциклетные права законными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мотоцикл, безусловно, это самый опасный вид колесного транспорта, поэтому совершенно справедливо, что экзамен сдать сложно. Если человек не может сдать скоростное маневрирование на площадке, то с высокой степенью вероятности он пополнит печальный скорбный список, когда мотоциклисты вспоминают своих. Поэтому нужно адаптировать эти правила так, чтобы мотосообщество привлекалось к их разработке, переформатировать всю систему подготовки молодых водителей и принятия экзаменов, потому что очевидно по количеству сдающих не с первого раза, не со второго и не с третьего, что эта система вообще не работает нормально».

Автоновости,Антон Шапарин,
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