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41 минуту назад

Tesla начала принимать предзаказы на электрогрузовики Semi

Газета.Ruиещё 1

Американская компания Tesla объявила о начале приема предварительных заказов на грузовик Tesla Semi, об этом сообщил новостной портал The Verge.

Tesla наконец-то открыла заказы долгожданной новинки
Фото: TeslaTesla

Покупатель должен перевести компании $20 тыс., однако точной даты начала отгрузок пока нет. Компания рассчитывает на 2023 год.

Сообщается, что сперва клиент должен заплатить $5 тыс., которые подлежат возврату в случае отказа от покупки. Затем в течение 10 дней нужно выплатить оставшиеся $15 тыс., которые уже никто не вернет.

Производство грузовика должно было стартовать в конце 2021 года. Однако в июле прошлого года стало известно, что выпуск Tesla Semi отложили на 2022 год «из-за ограниченной доступности аккумуляторных элементов и проблем с глобальной цепочкой поставок».

Tesla Semi был анонсирован еще в 2017 году. Тогда компания заявила, что грузовик будут иметь запас хода около 480 и 800 км при цене $150 тыс. и $180 тыс. Автомобиль может разогнаться с 0 до 97 км/ч за 20 секунд даже с огромным грузом.

По прогнозам, он позволит сэкономить до $100 тыс. в год на эксплуатационных расходах.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новом способе зарядки электромобиля за пять минут.

Автоновости,Tesla,
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