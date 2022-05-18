Власти предложили ввести новую категорию водительских прав

Водители мощных электросамокатов должны иметь водительские права. С таким предложением выступил сенатор Совета Федерации России Александр Башкин.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД, — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сенатор отметил, что такие требования нужно предъявить для управления не всеми средствами, а только теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента. Поэтому, по его словам, необходимо опередить, до какого веса, мощности и технического уровня «самокат это игрушка, а с какого — уже серьезное устройство, которое требует повышенной ответственности».

Башкин добавил, что вслед за введением прав для владельцев самокатов должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения, передает агентство.