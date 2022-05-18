Ford возродит Thunderbird для конкуренции с Chevrolet Corvette

Компания Ford выпускала Thunderbird с середины 1950-х до 1997 года. Изначально модель позиционировали в качестве конкурента Chevrolet Corvette, однако позднее превратили в премиальный автомобиль. В начале 2000-х Thunderbird вернули на рынок в виде ретрородстера, выпущенного ограниченным тиражом. На этот раз американский автопроизводитель планирует снова возродить модель, превратив ее в двухдверное купе, которое станет прямым конкурентом того же Corvette.

Фото: Ford Ford

По замыслу компании, будущий Thunderbird станет двухдверным гран-турером с передним расположением двигателя. Такая же компоновка, например, у Мустанга, но суперкар Chevrolet представляет собой среднемоторное купе.

Вновь выпустить модель с легендарным именем в Форде решили из-за огромной популярности именно текущего поколения Corvette: он занимает 63 процента сегмента на американском рынке.

Косвенным подтверждением плана по возрождению Thunderbird является тот факт, что Ford еще в январе прошлого года продлил свои права на название модели. Кроме того, американская марка ранее уже перезапускала такие автомобили, как Bronco и Maverick. Поэтому вернуть на рынок культовый Thunderbird не составит труда.