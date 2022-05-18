С вторичного рынка России исчезают трехлетние авто

На российской вторичке снизилось количество предложений по трехлетним авто. В апреле падение составило 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В первой половине мая показатель упал еще на 15%. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на специалистов «Дрома».

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«Автолюбители не заинтересованы продавать свежие автомобили в условиях дефицита и высоких цен на новые авто. Предложение на «трехлетки» сократилось еще во время ажиотажного спроса в марте и сейчас продолжает снижаться», – отмечает аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

Причина такой тенденции – изменение потребительского поведения. Если раньше водители могли сменить авто только потому, что оно надоело или захотелось новую модель, то теперь продавать машины без особой необходимости россияне не будут. Как следствие, вырастет и средний срок владения автомобилями в нашей стране.

Цены на трехлетние авто, по данным аналитиков, за год поднялись на 47-60%, но спрос на свежие машины не упал. Самой популярной моделью была LADA Granta, подорожавшая на 50% в апреле и продававшаяся в среднем за 715 тыс. рублей. Далее идет Hyundai Solaris со средним ценником 1,4 млн рублей (+53%) и LADA Vesta, которая в апреле в среднем стоила 995 тыс. рублей (+46%). Замыкают ТОП-5 KIA Rio и Toyota Camry, цены на которые в минувшем месяце выросли на 50% – до 1,4 и 3,2 млн рублей соответственно.