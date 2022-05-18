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1 час назад

Новости автомира: российский автопром обеспечат унифицированными электронными компонентами

Motor.ru

Минпромторг усиленно развивает импортозамещение в сфере электроники, и в ближайшем будущем в России будут производить больше комплектующих, которые помогут в том числе автопрому справиться с дефицитом в условиях санкций. По словам главы министерства Дениса Мантурова, сейчас ведется разработка унифицированных базовых радиоэлектронных компонентов. На них планируется перевести автомобили российского производства, чтобы снизить зависимость от импорта.

Автопром обеспечат унифицированными электронными компонентами
Фото: © Денис Гришкин / mos.ru© Денис Гришкин / mos.ru

На брифинге, прошедшем 17 мая, Мантуров рассказал, что власти не меняют планов по импортозамещению. Они продолжают поддерживать отечественные компании через льготные займы Фонда развития промышленности, компенсацию затрат по НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и в рамках специальной программы.

Ведется работа и над новыми направлениями. Первую продукцию по ним начнут поставлять компаниям из отрасли машиностроения до конца нынешнего года, сказал Мантуров.

Он также напомнил, что сейчас в России работают 15 компаний-производителей электронных компонентов. Унифицированные же радиоэлектронные детали позволят обеспечить эффективность проектов и увеличить серийность.

Российский автопром продолжает бороться с дефицитом комплектующих, который усугубился на фоне санкций. Локализация производства деталей должна позволить наладить сборку нового «Москвича», который хотят выпускать на мощностях бывшего завода «Рено Россия». Первые машины воскресшей марки должны появиться до конца года.

Автоновости,Renault,Денис Мантуров,Фонд развития промышленности,Минпромторг,
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