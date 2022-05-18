Автопром обеспечат унифицированными электронными компонентами

Минпромторг усиленно развивает импортозамещение в сфере электроники, и в ближайшем будущем в России будут производить больше комплектующих, которые помогут в том числе автопрому справиться с дефицитом в условиях санкций. По словам главы министерства Дениса Мантурова, сейчас ведется разработка унифицированных базовых радиоэлектронных компонентов. На них планируется перевести автомобили российского производства, чтобы снизить зависимость от импорта.

Фото: © Денис Гришкин / mos.ru © Денис Гришкин / mos.ru

На брифинге, прошедшем 17 мая, Мантуров рассказал, что власти не меняют планов по импортозамещению. Они продолжают поддерживать отечественные компании через льготные займы Фонда развития промышленности, компенсацию затрат по НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и в рамках специальной программы.

Ведется работа и над новыми направлениями. Первую продукцию по ним начнут поставлять компаниям из отрасли машиностроения до конца нынешнего года, сказал Мантуров.

Он также напомнил, что сейчас в России работают 15 компаний-производителей электронных компонентов. Унифицированные же радиоэлектронные детали позволят обеспечить эффективность проектов и увеличить серийность.