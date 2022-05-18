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34 минуты назад

Новости автомира: «Если найдут это – заберут автомобиль»: ГИБДД вводит новую проверку водителей

Primpress

Российских автомобилистов предупредили о рейдах, которые сотрудники Госавтоинспекции будут проводить совместно со службой судебных приставов. Специалисты будут нацелены на поиск определенных вещей, обнаружение которых может в итоге привести к конфискации автомобиля и его дальнейшей продаже, сообщает PRIMPRESS.

«Если найдут это – заберут автомобиль»: ГИБДД вводит новую проверку водителей
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Отмечается, что новые проверки будут проводиться для того, чтобы выявить граждан, которые накапливают долги. В отношении таких автомобилистов возбуждаются исполнительные производства, соответственно вместе с автоинспекторами на дорогу выйдут также и судебные приставы.

Специалисты планируют останавливать автомобили и проверять водителей на предмет наличия у них задолженностей. Это помогает сделать специальная система «Дорожный пристав», которая но номеру автомобиля тут же выдает нужную информацию о долгах. Если таковые имеются, судебный пристав тут же составит акт, и автомобиль должника будет арестован.

Подобные рейды уже прошли на днях в ряде российских регионов. В ходе проверок приставы забирают автомобиль задолжавшего водителя, но только на время. Человеку дают 10 дней на то, чтобы полностью оплатить все свои долги. Однако если гражданин этого не сделает, машину отправят на аукцион и продадут, чтобы возместить ущерб государству.

По словам специалистов, чаще всего россияне накапливают долги по штрафам ГИБДД, а также по налогам, оплате услуг ЖКХ и по алиментам.

Автоновости,ГИБДД,
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