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1 час назад

Новости автомира: простой на «АвтоВАЗе» из-за отсутствия запчастей продлили еще на неделю

Газета.Ru

Простой из-за отсутствия комплектующих изделий вводится на «АвтоВАЗе» с 23 по 27 мая. Об этом говорится в группе профсоюзной организации завода в соцсети «ВКонтакте». Ранее простой был введен на период с 16 по 20 мая.

Простой на «АвтоВАЗе» продлили еще на неделю
Фото: Анар Мовсумов / РИА НовостиАнар Мовсумов / РИА Новости

«Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «АвтоВАЗ» договорился с китайскими компаниями о поставках запчастей, но они не были вовремя произведены из-за локдауна.

О том, что «АвтоВАЗ» ищет альтернативных поставщиков запчастей из стран Азии, стало известно в марте этого года. Глава Самарской области тогда сообщил, что проблемы предприятия в первую очередь логистические и связаны с событиями на Украине.

Автоновости,Дмитрий Азаров,Автоваз,
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