Простой на «АвтоВАЗе» продлили еще на неделю

Простой из-за отсутствия комплектующих изделий вводится на «АвтоВАЗе» с 23 по 27 мая. Об этом говорится в группе профсоюзной организации завода в соцсети «ВКонтакте». Ранее простой был введен на период с 16 по 20 мая.

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Анар Мовсумов / РИА Новости

«Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «АвтоВАЗ» договорился с китайскими компаниями о поставках запчастей, но они не были вовремя произведены из-за локдауна.