Дефицит комплектующих похоронил Lada Xray

На Lada Xray, созданный на платформе B0 альянса Renault-Nissan, были возложены большие надежды, но рынок модель не понял. Уже неоднократно вазовскому "высокому хэтчбеку" прочили уход с конвейера, и он состоялся - последним гвоздём стала напряжённая ситуация с комплектующими.

Фото: Юрий Зубко / РГ Юрий Зубко / РГ

Почему Lada Xray не пошёл? На это есть две очевидные причины. Во-первых, стратегическая. В 2012 году АвтоВАЗ представил концепт Lada Xray, созданный под руководством нового шеф-дизайнера марки Стива Маттина. Это он сделал "икс" модным в дизайне автомобилей. Но россиянин тех лет не был избалован концептами: раньше АвтоВАЗ показывал почти товарные машины, соответственно, все и ждали, что в продаже появится слегка упрощённая версия показанной машины. Вместо этого АвтоВАЗ представляет Lada Xray 2: маленький и куцый, который никто и не думал называть кроссовером - это был "высокий хэтчбек". И именно он встал на конвейер, но не этот Xray ждали россияне…

Второй момент - относительно высокая цена. Клиент по-прежнему не готов платить по прайсу за такой компактный автомобиль: в настоящее время Lada Xray стоит от 1 107 000 рублей, Xray Cross - от 1 250 000 рублей.

Продажи Lada Xray стартовали в феврале 2016 года, и за это время было продано более 161 тысячи экземпляров. Для сравнения: только за пять после выхода Lada Vesta (осень 2015-го) реализовали более 450 тысяч авто.

Проект по созданию нового поколения Lada Xray при таких объёмах невозможен, хотя надежды на продолжение жизненного цикла кросс-хэтча всё же оставались. Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" сообщает, что отсутствие комплектующих эти надежды похоронила полностью:

"Работы над измененными или обновленными комплектациями таких автомобилей не ведутся. Фактически завод закрыл проект высокого хэтчбека под собственным брендом на платформе В0".