Механик назвал новую Toyota Supra убийцей кошельков

Известный механик-автоблогер Скотти Килмер высказался относительно надёжности новой Toyota Supra. Он назвал спорткупе "бездонной ямой для денег".
Килмер однозначно уверен в том, что Toyota Supra, которая недавно получила версию с механической коробкой передач, не является надёжным автомобилем в долгосрочной перспективе. И всё потому, что Supra не является Toyota, Supra - это BMW. Дело не в том, что у немецкой компании плохой инжиниринг, напротив, BMW делает отличные трансмиссии и двигатели, но современные системы настолько сложны, что рассчитывать на беспроблемную эксплуатацию авто длительное время без больших затрат не приходится.
"Supra на самом деле не имеет ничего общего с Toyota. Она создана в Германии или Австрии или где-то ещё, и это всего лишь родстеры BMW. Я не ожидаю, что их надёжность будет такой высокой, потому что BMW с возрастом превращаются в бездонные ямы для денег, а Supra - это BMW, а не Toyota", - сказал Килмер.
Новая генерация Toyota GR Supra была разработана Toyota в сотрудничестве с BMW, её близнецом является родстер Z4. Автомобили имеют большое количество унифицированных деталей и узлов и производятся на австрийском заводе Magna Steyr.