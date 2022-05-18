Механик назвал новую Toyota Supra убийцей кошельков

"Supra на самом деле не имеет ничего общего с Toyota. Она создана в Германии или Австрии или где-то ещё, и это всего лишь родстеры BMW. Я не ожидаю, что их надёжность будет такой высокой, потому что BMW с возрастом превращаются в бездонные ямы для денег, а Supra - это BMW, а не Toyota", - сказал Килмер.