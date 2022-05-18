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53 минуты назад

Новости автомира: механик назвал Supra убийцей кошельков, потому что ее сделали инженеры BMW

Российская Газета

Известный механик-автоблогер Скотти Килмер высказался относительно надёжности новой Toyota Supra. Он назвал спорткупе "бездонной ямой для денег".

Механик назвал новую Toyota Supra убийцей кошельков
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Килмер однозначно уверен в том, что Toyota Supra, которая недавно получила версию с механической коробкой передач, не является надёжным автомобилем в долгосрочной перспективе. И всё потому, что Supra не является Toyota, Supra - это BMW. Дело не в том, что у немецкой компании плохой инжиниринг, напротив, BMW делает отличные трансмиссии и двигатели, но современные системы настолько сложны, что рассчитывать на беспроблемную эксплуатацию авто длительное время без больших затрат не приходится.

"Supra на самом деле не имеет ничего общего с Toyota. Она создана в Германии или Австрии или где-то ещё, и это всего лишь родстеры BMW. Я не ожидаю, что их надёжность будет такой высокой, потому что BMW с возрастом превращаются в бездонные ямы для денег, а Supra - это BMW, а не Toyota", - сказал Килмер.

Новая генерация Toyota GR Supra была разработана Toyota в сотрудничестве с BMW, её близнецом является родстер Z4. Автомобили имеют большое количество унифицированных деталей и узлов и производятся на австрийском заводе Magna Steyr.

Автоновости,Toyota Supra,Toyota,BMW,
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