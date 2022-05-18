Стартап NamX представил оригинальный водородный автомобиль

Начинающий автопроизводитель NamX представил внедорожник, оснащенный шестью канистрами с водородом на топливных элементах, которые можно легко установить, снять или заменить. PininFarina принимала участие в разработке автомобиля, и TopCar считает, что продажи могут начаться через три года. Первый прототип внедорожника дебютирует на Парижском международном автосалоне этой осенью, а пока NamX уже раскрыла два набора спецификаций для него.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Согласно стартапу, самая базовая версия будет приводиться в движение одним электродвигателем, установленным на задней оси, который будет преобразовывать водород в тягу мощностью 300 л.с. Это позволит ему разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч.