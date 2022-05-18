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1 час назад

Новости автомира: Французский стартап NamX представляет водородный автомобиль со съемным баком

ПроКроссовер.ру

Начинающий автопроизводитель NamX представил внедорожник, оснащенный шестью канистрами с водородом на топливных элементах, которые можно легко установить, снять или заменить. PininFarina принимала участие в разработке автомобиля, и TopCar считает, что продажи могут начаться через три года. Первый прототип внедорожника дебютирует на Парижском международном автосалоне этой осенью, а пока NamX уже раскрыла два набора спецификаций для него.

Стартап NamX представил оригинальный водородный автомобиль
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Согласно стартапу, самая базовая версия будет приводиться в движение одним электродвигателем, установленным на задней оси, который будет преобразовывать водород в тягу мощностью 300 л.с. Это позволит ему разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч.

В дополнение к шести съемным бакам у прототипа есть обычный водородный бак, который можно заправлять традиционным способом. С максимальным запасом топлива вы получаете около 800 километров полностью электрического диапазона. В компании планируют начать полномасштабную разработку внедорожника в 2023 году, а через пару лет запустить продажи. Предварительные заказы уже принимаются, цены начинаются от 55 000 фунтов стерлингов в Великобритании и 65 000 евро в остальной Европе.

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