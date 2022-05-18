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44 минуты назад

Новости автомира: китайский концерн BAIC показал новый рамный внедорожник

Wroom.ru

Новый внедорожник китайской марки Beijing, принадлежащей госконцерну BAIC, выйдет на рынок осенью.

Прадо по-китайски: BAIC показал новый рамный внедорожник
Фото: WroomWroom

По формату и общему виду новый Beijing BJ60 напоминает «Ленд Крузер Прадо», хотя китаец длиной 5,02 метра чуть крупнее «Тойоты». Внедорожник имеет классическую рамную конструкцию, хотя сзади — не мост, а независимая подвеска.

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Полный привод — как у кроссоверов, с муфтой, но при этом Beijing BJ60 получил понижающую передачу и блокировки межколёсных дифференциалов.

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Внешний облик внедорожника выдержан в классическо-строгом стиле без дизайнерских экспериментов. Впрочем одна необычная черта у машины есть: спереди автомобиль украшают пять U-образных ходовых огней: два в фарах и три на решётке радиатора. В салоне может быть два или три ряда сидений в зависимости от версии.

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Технические характеристики модели Beijing BJ60 китайцы пока не раскрыли. Известно лишь, что внедорожник будут оснащать бензиновыми моторами, а также гибридной силовой установкой. Все подробности об автомобиле станут известны позднее, ближе к старту продаж, который намечен на осень этого года.

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