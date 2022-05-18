Прадо по-китайски: BAIC показал новый рамный внедорожник

Новый внедорожник китайской марки Beijing, принадлежащей госконцерну BAIC, выйдет на рынок осенью.

Фото: Wroom Wroom

По формату и общему виду новый Beijing BJ60 напоминает «Ленд Крузер Прадо», хотя китаец длиной 5,02 метра чуть крупнее «Тойоты». Внедорожник имеет классическую рамную конструкцию, хотя сзади — не мост, а независимая подвеска.

Wroom

Полный привод — как у кроссоверов, с муфтой, но при этом Beijing BJ60 получил понижающую передачу и блокировки межколёсных дифференциалов.

Wroom

Внешний облик внедорожника выдержан в классическо-строгом стиле без дизайнерских экспериментов. Впрочем одна необычная черта у машины есть: спереди автомобиль украшают пять U-образных ходовых огней: два в фарах и три на решётке радиатора. В салоне может быть два или три ряда сидений в зависимости от версии.

Wroom