Цена запчастей по ОСАГО в среднем вырастет на треть

Средняя стоимость запчастей по ОСАГО вырастет примерно на треть. Для общественного обсуждения на сайте Российского союза автостраховщиков опубликованы новые справочники оценки стоимости запчастей, а также расходных материалов и ремонта. Согласно этим данным, стоимость "корзины часто бьющихся запчастей" выросла почти на 30 процентов.

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Поясним, наиболее часто в любых ДТП страдают такие элементы, как бамперы, крылья, капот, фары, стекла. Именно исходя из этих элементов РСА формирует "корзину наиболее часто бьющихся запчастей". По оценке РСА, стоимость этой корзины по проекту нового справочника выросла по сравнению с предыдущей версией на 28,7 процента.

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Этот рост соответствует оценкам автомобильных экспертов, которые оценивали увеличение стоимости запчастей в апреле-мае этого года примерно на 30 процентов.

Новые цены в справочниках отражают ситуацию, сложившуюся с ценами на запчасти после ухода из России ряда автопроизводителей из "недружественных" стран. Рост этих цен, безусловно, повлечет и рост выплат по ОСАГО. Учитывая, что средняя стоимость полиса обязательной "автогражданки" остается на одном и том же уровне - около 5,6 тысячи рублей - уже более трех лет подряд, такая ситуация с ценами на запчасти будет заметно давить на тариф.

Обновленные справочники, разработанные в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт, размещены 16 мая на сайте РСА для проведения их публичной проверки. Неограниченный круг лиц может ознакомиться с информацией, внесенной в перечень и проекты справочников, а также проверить ее корректность и направить в РСА обращение с замечанием или предложением в отношении информации в перечне или соответствующем проекте справочника. Публичная проверка будет проводиться в период с 16 по 31 мая 2022 года. После окончания приема замечаний и предложений на сайте РСА будет опубликован отчет об итогах рассмотрения замечаний и предложений, в котором будет отражена вся информация о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения. Справочники, сформированные по Единой методике, должны быть введены в действие не позднее 19 июня 2022 года.

Надо сказать, что средняя стоимость - довольно относительное понятие. Так, например, некоторые запчасти, даже несмотря на ситуацию на рынке, немного потеряли в стоимости. В то же время, проверка по фаре одного из автомобилей показала рост стоимости более чем 200 процентов.