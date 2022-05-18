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3 часа назад

Новости автомира: на бывшем заводе Renault будут выпускать электромобиль «Москвич»

Лера Букина

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что на бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль «Москвич». Соответствующее заявление он сделал на марафоне «Новое знание», передает РБК.

Стало известно, что будут выпускать на бывшем заводе Renault
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться «Москвич». Хочу подчеркнуть, что это будет не просто «Москвич», это будет «Москвич» на электродвигателе. И как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях. Все идет в этом направлении», — подчеркнул министр.

Ранее в понедельник, 16 мая, сообщалось, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы. Отмечается, что на заводе хотят возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие планирует выпускать электромобили.

Nissan остановит выпуск автомобилей в России на год

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что «АвтоВАЗе» намерен продолжить выпуск автомобилей на платформе, которую разрабатывала Renault совместно с российским производителем. Он также указал на то, что решение о передаче российских активов Renault в госсобственность было компромиссным. Его приняли с учетом того, что французский производитель в настоящее время не имеет возможности полностью обеспечивать поставку комплектующих и компонентов для загрузки площадок «Автоваза» и «Рено Россия».

Автоновости,Renault,Nissan,Виталий Савельев,Денис Мантуров,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
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