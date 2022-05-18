Стало известно, что будут выпускать на бывшем заводе Renault

«Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться «Москвич». Хочу подчеркнуть, что это будет не просто «Москвич», это будет «Москвич» на электродвигателе. И как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях. Все идет в этом направлении», — подчеркнул министр.