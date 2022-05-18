Продажи Lada в Европе упали на 63%

В апреле в странах Европейского союза было продано 63 новых автомобиля Lada, что на 62,7% меньше по сравнению с таким же месяцем прошлого года. В апреле 2021 года европейцы купили 169 машин, произведенных на «АвтоВАЗе». Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).