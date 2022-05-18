Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: продажи Lada в Европе упали на 63%

Газета.Ru

В апреле в странах Европейского союза было продано 63 новых автомобиля Lada, что на 62,7% меньше по сравнению с таким же месяцем прошлого года. В апреле 2021 года европейцы купили 169 машин, произведенных на «АвтоВАЗе». Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Продажи Lada в Европе упали на 63%
Фото: LadaLada

Всего за январь – апрель 2022 года европейские дилеры продали 520 автомобилей Lada (+7,9% к такому же периоду годичной давности).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» сможет начать выпуск популярного среднеразмерного кроссовера Renault Duster под брендом Lada. Модель будет производиться на заводе в городе Тольятти. Точные сроки начала впуска модели неизвестны.

Автоновости,Renault Duster,Renault,Lada,Автоваз,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители