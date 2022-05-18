Эксперт здраво оценил будущее АвтоВАЗ после ухода «Рено»

Одна из наиболее обсуждаемых новостей текущей недели – что российские активы Renault переходят в государственную собственность. Общественности об этом сообщил Минпромторг РФ. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

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В условия сделки входит продажа «Рено» своей доли в концерне за 1 рубль. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗа» переходят в собственность Российской Федерации, однако французы получат опцион на возврат доли в течение шести лет. Последнее условие многим кажется сомнительным: очевидно, что «Рено» рассчитывает на то, что геополитическая ситуация в течение этого времени уляжется, и хочет сохранить возможность вернуться на рынок. Не получится ли так, что в итоге, когда дело пойдет, все придется вернуть?

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Я тоже интересовался еще на встрече с Михаилом Мишустиным, и задавал этот вопрос Денису Мантурову: что это за опцион такой – на шесть лет? И министр промышленности и торговли РФ мне сказал, что возможность возврата, действительно, есть, но придется за все платить. То есть, если государство будет нести затраты, то все они будут превращаться в акции, которые придется выкупать обратно. Это все должно быть оговорено в соглашении.

Уверен на сто процентов, что будет подбираться инвестор. И в Москве – здесь в большей степени китайские инвесторы будут, и в Тольятти – здесь, скорее всего, будет государственный инвестор. Это должно привести к тому, что вокруг завода будет возобновляться деятельность предприятий, занимающихся автокомплектующими, таким образом, исправляя то, что наделали ранее, уведя все в Румынию и другие европейские страны. И это даст нам и самостоятельность, и – главное – загрузку других предприятий, вплоть до оживления «убитых» заводов, научно-технического центра, вокруг которого еще с Бу Андерссоном у нас была целая эпопея, а в перспективе и «реинкарнация» производства технологического оборудования. Все это нужно будет возобновлять! Фактически мы возвращаемся к тому, что было в СССР. И это совершенно нормально. А по другому-то и никак! И мы за это боролись и призывали к этому.

Сейчас очень важно решить вопрос с поставщиками. Новая команда должна это сделать максимально оперативно. Как этот вопрос может решиться? Либо взамен ушедших с рынка мы найдем других поставщиков в рамках параллельного импорта, возможно, в странах, которые нам не объявили санкции, либо наладив свое производство рядом с заводом или на самом заводе.

Отдельный вопрос – спрос. ВАЗовские машины ведь чем привлекательны? Да, они уступали иномаркам в качестве. Но они привлекали ценой и дешевизной обслуживания. А эти моменты, как мне кажется, наиболее существенны в ситуации, когда нужно забрать рынок под себя. Рыночная доля «АвтоВАЗа» сейчас около 20%, но в 90-е-то годы мы держали 60%! 800 тысяч автомобилей в год выпускали! Сейчас около 200 тысяч.

Мы можем наращивать объемы. Найдем нового доброжелательного инвестора (главное, что он будет государственный) и спокойно будем наращивать. Тогда и загрузка будет, и люди снова приедут и пойдут на завод работать.

Что касается сохранения коллектива, определенные меры, правильные, сейчас принимаются: 1 мая на заседании согласительной комиссии АО «АвтоВАЗ» было принято положительное решение о повышении тарифных ставок и окладов на 9% не с 1 июля, как предусмотрено коллективным договором, а с 1 июня.

Как отметил вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко, такое решение было принято после детальной проработки всех факторов. Также принято ещё одно положительное решение: о премировании работников ВАЗа в размере 3 тысяч рублей. Премия будет выплачена вместе с майской заработной платой. Конечно, эти меры не исчерпывающие. И мы будем требовать, конечно, еще расширять помощь работникам и будем участвовать сами. В том числе и этому вопросу была посвящена и моя встреча с Мишустиным, и регулярные встречи в регионе.

Хотелось бы подчеркнуть, что очень важно, вспоминая советские времена, национализацию сравнивать не только в сфере производственной, но и в сфере социальной. Ведь когда-то, когда завод еще был государственным, и даже определенное время после, когда он уже был частным, вся социалка была «на плечах» самого завода. А сюда входили и детские сады, и пионерские лагеря, и санатории, и огромный медгородок. Потом для того, чтобы избавиться от обязательств и продать предприятие иностранцам, все это скинули на город, на область. А теперь вся инфраструктура находится в совершенно плачевном состоянии, все в полном упадке, потому что сбросить на кого-то – это одно, но это же все нужно потом содержать. Социальный комплекс нужно будет помогать возрождать. Надо возвращаться к тому, что было.

Задачи будет решать оперативная команда. В самые ближайшие дни мы узнаем, кого выберут в управленческий состав. Идет напряженная борьба за руководящие посты. Претендентов, в том числе вполне достойных, много. Главное, на мой взгляд, – надо привлекать не варягов, а местных специалистов. Потому что – сколько раз я уже об этом говорил – варяги приехали и уехали. И когда Бу Андерссон пришел, и до этого московская команда была – приехали, порулили и уехали. Ну, зачем нам такое? Нам надо, чтобы это были люди, связанные с городом. Особенно среднее и высшее звено.