Россиян предупредили о росте числа угонов автомобилей на запчасти

В ближайшее время российские автомобилисты могут столкнуться с ростом числа угонов машин из-за сокращения поставок запчастей и дефицита иномарок. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Прайм».

«Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян», - отметил аналитик портала об автомобилях «Дром» Сергей Лагурев.

По его словам, в особой зоне риска популярные автомобили, которые работают в такси, их похищают с целью разбора на запчасти.

Пресс-секретарь «Дрома» Мария Погребец привела результаты проведенного компанией с 4 по 16 мая исследования, в котором участвовали более 9 тысяч пользователей портала. Они свидетельствуют, что 60% респондентов не переживают по поводу возможной кражи своего автомобиля.

При этом российские автомобилисты ставят на машины охранные комплексы, иммобилайзеры, независимые системы слежения и механические блокираторы. Также, по ее словам, участники исследования уверены, что машина в безопасности на платной парковке или в гараже.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, с начала года в стране угнали 264 автомобиля из числа застрахованных. Большинство из них — модели Hyundai, Lada и Kia. А самая популярная машина у преступников — кроссовер Hyundai Santa Fe.