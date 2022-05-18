Китайцы запатентовали клон классического Mini

В Сети появились патентные изображения нового китайского автомобиля, который практически в точности повторяет классический Mini. Патентообладатель — компания Beijing Estech Technology Co., которую, как выяснил портал CarsNewsChina, поддерживает конструкторское бюро IAT Design, известное своими экстравагантными внедорожниками Karlmann King. Судя по изображениям, запатентованная модель будет электрической и превзойдет по габаритам британский оригинал.

Фото: © CarNewsChina.com © CarNewsChina.com

Различий у пока безымянного китайского электрокара и классического Mini образца 80-90-х годов прошлого века больше, чем кажется на первый взгляд. Помимо того, что «китаец» крупнее, у него иначе оформлены бамперы, другая форма наружных зеркал, линия капота ниже, а за лючком топливного бака в ретро-дизайне скрывается зарядный порт. Но есть и прямые заимствования, такие как круглые фары и вытянутые задние фонари. Имеются даже дополнительные круглые поворотники, как у Mini из 60-х годов.

CarNewsChina.com

CarNewsChina.com

CarNewsChina.com

О премьере, как и о сроках начала продаж «китайского Mini», пока ничего не известно. Нет информации и о реакции BMW (владеет брендом MINI) на появление очередного клона, однако, как CarsNewsChina, баварский концерн вряд ли сможет оспорить право использования дизайна, так как срок действия патента на внешность оригинального Mini ограничен по срокам.