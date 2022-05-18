Land Rover показал официальное фото восьмиместного Defender

Компания Land Rover поделилась первой официальной фотографией нового Defender 130 с восьмиместным салоном и объявила дату премьеры — 31 мая. Некоторые подробности о трехрядном внедорожнике уже есть: ожидается, что он превзойдет по длине Mercedes-Benz G-Class и Toyota Land Cruiser 300, а также станет самым дорогим и статусным Дефендером в линейке. Что же касается тизерного снимка, то на нем можно рассмотреть дополнительные оконные секции в задней части автомобиля.

Фото: © Land Rover © Land Rover

Большая часть кузовных деталей Defender 130 унифицирована с версиями 90 и 110, а в числе отличий — увеличенная колесная база, удлиненная крыша, дополнительные оконные секции и третий рад сидений. В компании подтвердили, что посадочная формула будет 2+3+3.

Габариты внедорожника в Land Rover пока не раскрывают, но, по неофициальным данным, длина 130-го составит 5,1 метра, то есть он будет на 34 сантиметра длиннее Defender 110 и почти на 78 сантиметров — Defender 90. Гамма двигателей будет такой же, как и у 90 и 110, включая топовый пятилитровый V8 мощностью 525 лошадиных сил.

Старт приема заказов откроют в день премьеры, так что можно ожидать объявления цен в конце мая.