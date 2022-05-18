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1 час назад

Новости автомира: кроссоверы Renault покинули завод "Москвич" навсегда

Российская Газета

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что на московском заводе Renault, который в настоящее время передан на баланс столицы и переименован в "Москвич", сборка кроссоверов Renault вестись не будет.

Кроссоверы Renault покинули завод "Москвич" навсегда
Фото: Сергей Куксин/РГСергей Куксин/РГ

"На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с КАМАЗом идет работа над новой стратегией для московского завода. Она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических. Логично, что все наработки КАМАЗа по разработке электромобилей, в том числе те, о которых уже публично заявлялось, будут использованы", - сказал министр.

На ЗАО "Рено Россия" выпускались кроссоверы Renault Duster, Kaptur, Arkana, а также близнец "Дастера" - Nissan Terrano. Предполагается, что выпуском Duster под брендом Lada займётся тольяттинская площадка АвтоВАЗа.

Renault Group приняла решение свернуть бизнес в России, об уходе компании и реструктуризации деятельности официально заявили 16 мая 2022 года. Завод "Москвич" компания выкупить не сможет уже никогда, опцион по выкупу акций АвтоВАЗа (французская компания владела почти 68% бумаг) предусмотрен. В Renault назвали уход из России "болезненным решением", но необходимым в настоящий момент времени.

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