Кроссоверы Renault покинули завод "Москвич" навсегда

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что на московском заводе Renault, который в настоящее время передан на баланс столицы и переименован в "Москвич", сборка кроссоверов Renault вестись не будет.

Фото: Сергей Куксин/РГ Сергей Куксин/РГ

"На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с КАМАЗом идет работа над новой стратегией для московского завода. Она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических. Логично, что все наработки КАМАЗа по разработке электромобилей, в том числе те, о которых уже публично заявлялось, будут использованы", - сказал министр.

На ЗАО "Рено Россия" выпускались кроссоверы Renault Duster, Kaptur, Arkana, а также близнец "Дастера" - Nissan Terrano. Предполагается, что выпуском Duster под брендом Lada займётся тольяттинская площадка АвтоВАЗа.