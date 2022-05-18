Рестайлинг BMW 3 Series: нет "ноздрям" и аналоговым кнопкам

Компания BMW официально представила рестайлинговые седан и универсал третьей серии, предпросмотром которых стал новый i3, а потом патенты в китайском Минпроме.

Фото: BMW BMW

Поклонники должны аплодировать стоя: в компании не решились на гиперболизацию решётки радиатора и отказались от фар с ломаной нижней линией. При этом решётка радиатора стала всё-таки больше в ширину, но это не выглядит нелепо, как "ноздри" на той же "четвёрке". Кроме новой формы фары отличаются внутренней архитектурой с перевёрнутой "клюшкой" дневных ходовых огней.

BMW

Также рестайлинг затронул бамперную группу: оперение традиционно разнится в зависимости от версии. Например, у модели с опциональным пакетом M Sport теперь L-образные воздухозаборники вместо T-образных. Элементом базовой комплектации является чёрная окантовка линии остекления и увеличенный до 17 дюймов размер колёс.

BMW

Салон подвергли кардинальному пересмотру. Первое, что бросается в глаза, - кокпит, состоящий из объединённой панели цифровой приборной панели и экрана мультимедиа. Причём мультимедиа теперь является жизненной необходимостью, так как в неё интегрировано управление климатом в салоне, аналоговой альтернативы теперь не предусмотрено. Вместо джойстика трансмиссии теперь клавишный селектор, причём им будут довольствоваться все покупатели нового BMW 3 Series, так как 8-диапазонный "автомат" устанавливается во всех комплектациях, за исключением мощной М-модификации.

В моторной гамме никаких изменений не произошло. В линейку бензиновых агрегатов входят двухлитровые двигатели мощностью 156, 184 и 245 л.с., а также 374-сильная "шестёрка" объёмом 3.0 литра (M340i).

Двухлитровые дизели развивают 150 и 190 л.с., трёхлитровый выдаёт 286 л.с. в "гражданском" варианте и 340 "лошадей" на BMW M340d. Все моторы без исключения оснащены 48-вольтным стартер-генератором и системой "Старт-стоп".

Также BMW 3 Series доступен с подзаряжаемой гибридной установкой мощностью 204 и 292 л.с. с функцией XtraBoost. Максимальный пробег на одной зарядке крохотного литий-ионного аккумулятора на 12 кВт ч, расположенного под задним диваном, составляет 60 км.