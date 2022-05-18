Легковые автозаводы в России ушли в «спячку»

В российском автопроме продолжается сильнейший кризис.

Фото: Wroom Wroom

Большая часть автозаводов в России простаивает: после майских каникул возобновили работу лишь два предприятия - УАЗ и завод Haval в Тульской области.

Сегодня, 18 мая, должен был начать выпуск машин завод «Мазда-Соллерс» во Владивостоке, но этого так и не случилось. Из-за проблем с поставками комплектующих компании пришлось продлить отпуск на неопределённый срок.