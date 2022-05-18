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1 час назад

Новости автомира: в России осталось лишь два завода, выпускающих легковые автомобили

Wroom.ru

В российском автопроме продолжается сильнейший кризис.

Легковые автозаводы в России ушли в «спячку»
Фото: WroomWroom

Большая часть автозаводов в России простаивает: после майских каникул возобновили работу лишь два предприятия - УАЗ и завод Haval в Тульской области.

Сегодня, 18 мая, должен был начать выпуск машин завод «Мазда-Соллерс» во Владивостоке, но этого так и не случилось. Из-за проблем с поставками комплектующих компании пришлось продлить отпуск на неопределённый срок.

Калининградский «Автотор» планирует вернуться к работе 23 мая, АвтоВАЗ простаивает как минимум до 30 мая. А остальные легковые автозаводы ушли в «спячку».

Автоновости,УАЗ,Автоваз,
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