Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию

Mazda Sollers обсуждает возобновление поставок комплектующих на завод во Владивостоке. Об этом сообщила РБК пресс-служба «Соллерс Авто».

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«Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены», — указали в компании.

Предприятие также решило продлить полностью оплачиваемый отпуск для сотрудников. Напомним, что он начался 30 апреля и должен был завершиться 18 мая.

Mazda Sollers является совместным предприятием российской группы «Соллерс Авто» и японской Mazda. В сентябре 2012 года открылся первый завод компании Mazda за рубежом.

На заводе собирался внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. «Автостат», ссылаясь на данные компании, сообщил, что в 2021 году предприятие выпустило около 28 тысяч автомобилей. В этом году Mazda Sollers собиралась увеличить производство до 30 тысяч.