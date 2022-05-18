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1 час назад

Новости автомира: Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию

Лера Букина

Mazda Sollers обсуждает возобновление поставок комплектующих на завод во Владивостоке. Об этом сообщила РБК пресс-служба «Соллерс Авто».

Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены», — указали в компании.

Предприятие также решило продлить полностью оплачиваемый отпуск для сотрудников. Напомним, что он начался 30 апреля и должен был завершиться 18 мая.

Стало известно, что будут выпускать на бывшем заводе Renault

Mazda Sollers является совместным предприятием российской группы «Соллерс Авто» и японской Mazda. В сентябре 2012 года открылся первый завод компании Mazda за рубежом.

На заводе собирался внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. «Автостат», ссылаясь на данные компании, сообщил, что в 2021 году предприятие выпустило около 28 тысяч автомобилей. В этом году Mazda Sollers собиралась увеличить производство до 30 тысяч.

После начала спецоперации РФ на Украине Япония решила запретить экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.), лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а также ввела санкции против ряда оборонных и технологических компаний.

Автоновости,Mazda 6,Mazda CX-5,Mazda CX-9,Mazda,Renault,Соллерс Авто,
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