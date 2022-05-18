Фото дня: Nissan превратил Juke в гоночный внедорожник

На базе серийного Juke Hybrid компания Nissan построила «гоночный внедорожник» в духе Datsun 240Z. Кроссовер обзавелся усиленной длинноходной подвеской, капотом с двумя прожекторами, полукаркасом безопасности, гоночными сиденьями и системой пожаротушения. Годом ранее марка уже показывала этот автомобиль, но тогда были только рендер. Сейчас же «вездеход» воплотили в металле, причем без малейших отступлений от начальной концепции.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Летом прошлого года Nissan показал виртуальный концепт Juke Rally Tribute по мотивам гоночного Datsun 240Z, полвека назад победившего в East African Rally. А теперь машину воплотили в металле. Набор доработок точь-в-точь как на рендере. Кроссовер получил черный капот с двумя прожекторами, расширители арок на болтах, увеличенный дорожный просвет, усиленную длинноходную подвеску и внедорожные шины Goodyear Wrangler. В багажнике приютились две запаски — но для этого пришлось демонтировать стекло пятой двери.

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В салоне можно увидеть полукаркас безопасности. Гоночные сиденья оснащены четырехточечными ремнями. Машину оборудовали системой пожаротушения, интеркомом для связи водителя и штурмана, а также обшили руль и рычаг гидравлического «ручника» алькантарой.

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Под капотом — стандартная для модели гибридная силовая установка. В ней «атмосферник» 1.6 (94 л.с. и 148 Нм), сочетается с электромотором (49 л.с. и 205 Нм), 15-киловаттным стартер-генератором и установленной в подполе багажника батареи с водяным охлаждением (1,2 кВт•ч).

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Кроссовер всегда стартует на электротяге, затем электроника сама решает, в какой момент и насколько долго задействовать ДВС, переключаясь между различными вариантами гибридизации: последовательным, параллельным и последовательно-параллельным. Коробка передач — трехвальная, с кулачковыми муфтами, без синхронизаторов и сцепления.

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