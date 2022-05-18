Хэтчбеку Lada XRay предрекают скорую кончину

В сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» появилась инсайдерская информация о том, что российский автопроизводитель «не планирует восстанавливать сборку» XRay и не ведет работы над обновлением комплектаций модели. «Фактически завод закрыл проект приподнятого хэтчбека на платформе В0 под собственной маркой», — пишет автор публикации. Представитель Lada в разговоре с «Мотором» назвал это слухами, которые компания по традиции не комментирует.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Слухи о том, что в обозримом будущем XRay рискует исчезнуть из модельного ряда Lada, ходят не первый год, но он по-прежнему в строю. Впервые о возможной отставке приподнятого хэтчбека заговорили еще весной 2020 года: якобы автопроизводитель будет постепенно снижать объемы выпуска XRay на фоне падающего спроса. В 2022 году у инсайдеров появился новый аргумент — нехватка комплектующих для выпуска модели, однако с этой проблемой столкнулся не только хэтчбек.

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Согласно информации, которую приводит «Нетипичный АвтоВАЗ», XRay стал первой моделью Lada, которая пострадала из-за дефицита электронных компонентов. По этой причине хэтчбек лишился топовой версии с продвинутой мультимедийной системой EnjoY Pro (впрочем, как и Vesta), и сборка таких машин до сих пор не возобновилась.

По состоянию на январь-апрель 2022 года, в России продали более 61,2 тысячи новых автомобилей Lada. Самой популярной моделью за этот период стала Vesta (более 18,2 тысячи экземпляров), а на второй строчке Granta (17,7 тысячи штук). Продажи XRay за четыре месяца составили всего 3,3 тысячи машин, что делает хэтчбек наименее востребованным автомобилем в линейке Lada.

В январе портал Drom.ru выяснил, что на смену приподнятому хэтчбеку может прийти «упрощенная городская версия» внедорожника Lada Niva Legend нового поколения, которую построят на новой платформе и для которой придумают иное названием. Однако с января ситуация круто изменилась, так что не исключено, что если такие планы и были, то теперь их пересмотрят.

Что же касается нынешнего Lada XRay, то он присутствует на рынке с февраля 2016 года и базируется на платформе B0, так что в ней применяется большое количество деталей Renault. Например, подвеска, тормозная система и рулевое управление практически полностью французские.