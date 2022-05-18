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22 минуты назад

Новости автомира: «С ними первыми»: с Nissan разберутся по-российски

Konkurent.ru

Разобравшись с российскими активами Renault, власти теперь готовы определиться с судьбой других иностранных автопроизводителей в стране. Первыми, с кем начнут переговоры, станет Nissan, предупредил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«С ними первыми»: с Nissan разберутся по-российски
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

«По каждому автопроизводителю будем принимать отдельное решение. Мы просто много времени уделили завершению сделки с Renault, особенно последние несколько недель. Теперь последовательно продолжим работу. Имею в виду по тем компаниям, которые принимают решения по более длительному сроку остановки предприятия. Тот же самый Nissan отложил запуск производства до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми», – сказал министр.

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Генеральный директор Nissan Макото Учиду на прошлой неделе заявил, российский завод компании, расположенный в Санкт-Петербурге, может быть остановлен примерно до весны 2023 г. Точных прогнозов о дальнейшей деятельности Nissan в РФ пока нет. Макото Учида отметил лишь, что «существует много неопределенностей». По его словам, они могут оказать «существенное влияние на финансовое положение и операционные результаты группы».

Глава Nissan также отметил, что компания уже «списала» финансовый ущерб по своему бизнесу в России за прошлый финансовый год: сумма составила 499 млн долларов, или 52,6 млрд иен.

На заводе в Санкт-Петербурге было налажено производство нескольких кроссоверов Nissan: Murano, X-Trail и Qashqai. Две последние из указанных моделей, как правило, входят в топ-25 самых востребованных автомобилей в РФ (в том числе и в Приморье): в частности, в марте 2022 г. Qashqai – на 11-м месте, а X-Trail – на 14-м. В апреле оба SUV покинули рейтинг: продажи бренда в целом в этом месяце сократились на 84% (до 605 экземпляров), что немногим больше падения авторынка РФ в целом («минус» 78,5%, всего продано 32 706 машин).

Как ранее сообщалось, Renault и Минпромторг закрыли сделку по продаже французским концерном 67,69% акций АвтоВАЗа подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Остальные акции сохранил за собой «Ростех». В свою очередь завод Renault в Москве (100% акций ЗАО «Рено Россия») также продан правительству столицы, оба актива обошлись в символический рубль.

После 24 февраля ведущие автопроизводители приостановили свою деятельность в России. Это Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover, General Motors, Volvo и Skoda, Nissan и Toyota. Еще в конце апреля Мантуров заявил, что у всех компаний есть время подумать до лета, после РФ начет самостоятельно определять судьбу автоактивов. В качестве предупреждения Минпромторг даже включил ушедшие автобренды в перечень параллельного импорта.

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