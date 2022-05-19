В России собрались за два года построить летающий автомобиль

Заместитель директора Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук Артур Бильский сообщил, что сотрудники учреждения способны за два года построить работающий прототип «Циклокара». Для создания автомобиля, работающего на циклических движителях, инженерам потребуется поддержка других отечественных предприятий. Такие аэромобили смогут перевозить, как пассажиров, так и осуществлять грузоперевозку.

Фото: © Институт теплофизики СО РАН © Институт теплофизики СО РАН

Пилотный проект аэромобиля массой 60 килограммов специалисты института представили в 2020 году в рамках выставки международного военно-технического форума «Армия-2020». На тот момент инженеры заявляли, что «Циклокар» сможет осуществлять вертикальные взлет и посадку.

В планах специалистов построить уменьшенную версию аэромобиля массой около 30 килограммов, которую можно будет применять для доставки грузов и удаленного видеонаблюдения. Кроме того, инженеры разрабатывают тяжелый «Циклокар», масса которого составит более двух тонн. Такой летающий автомобиль сможет перевозить на борту нескольких пассажиров.