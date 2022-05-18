Песков: Путин захочет себе «Москвич», но при одном условии

У президента России Владимира Путина может появиться желание приобрести новый «Москвич», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но только при одном условии — если это будет «хорошая машина», добавил он. По словам Пескова, иметь хороший автомобиль под маркой «Москвич» хочет любой россиянин, в том числе президент и он сам. «Если это получится сделать, то это будет шикарно», — сказал представитель Кремля агентству ТАСС.

В автопарке президента Путина, согласно декларации о доходах, уже есть несколько отечественных машин. В их числе — две советские ГАЗ-21М «Волга», выпущенные в 1960 и 1965 году, Lada Niva (ВАЗ-2121) 2009 года, а также прицеп «Скиф», на котором президент в прошлом возил картошку. В кортеж Путина входят автомобили российской премиум-марки Aurus, а в 2020 году он лично за рулем седана S600 открыл движение по трассе «Таврида», ведущей через Крымский полуостров.

Воскрешенный «Москвич» будут производить на мощностях бывшего завода «Рено Россия», ныне переданного правительству Москвы и переименованного в МАЗ «Москвич». Если все пойдет по плану, автомобиль увидит свет до конца 2022 года.

Это будет машина с двигателем внутреннего сгорания, которая по словам помощника президента Игоря Левитина, это будет иметь доступный для потребителя ценник. Помогать наладить производство на московском заводе будет КамАЗ. Других подробностей об отечественной новинке пока нет.