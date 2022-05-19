Тотальный контроль: нарушителям скоростного режима отключат двигатель

В Евросоюзе приняли решение об обязательном контроле за водителями в режиме реального времени. С 6 июля абсолютно все новые автомобили в обязательном порядке будут снабжать системой ISA, которая в полной мере сможет обеспечить подобный контроль, как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Новейшая система будет способна предупреждать водителей о превышении скорости и даже регулировать ее, а при необходимости отключать двигатель. У многих автоводителей ISA не вызывает доверия по причине опасений сбоев в ее работе и возможной слежки. Именно поэтому решение властей сталкивается с критикой. Однако издание сообщает, что у властей есть основания полагать, что система позволит обеспечить безопасность на дороге. ISA с помощью камер, сенсоров и цифровых карт ISA может точно определять скорость автомобиля, помогать при торможении и даже контролировать уровень усталости водителя.