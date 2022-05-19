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51 минуту назад

Новости автомира: в ЕС вводят тотальный контроль над скоростью автомобилей

Российская Газета

В Евросоюзе приняли решение об обязательном контроле за водителями в режиме реального времени. С 6 июля абсолютно все новые автомобили в обязательном порядке будут снабжать системой ISA, которая в полной мере сможет обеспечить подобный контроль, как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Тотальный контроль: нарушителям скоростного режима отключат двигатель
Фото:  istock istock

Новейшая система будет способна предупреждать водителей о превышении скорости и даже регулировать ее, а при необходимости отключать двигатель. У многих автоводителей ISA не вызывает доверия по причине опасений сбоев в ее работе и возможной слежки. Именно поэтому решение властей сталкивается с критикой. Однако издание сообщает, что у властей есть основания полагать, что система позволит обеспечить безопасность на дороге. ISA с помощью камер, сенсоров и цифровых карт ISA может точно определять скорость автомобиля, помогать при торможении и даже контролировать уровень усталости водителя.

Автоновости,ЕС,
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