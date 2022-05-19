В России подешевел бензин

Агентство «Росстат» проанализировало стоимость бензина и дизельного топлива в российских регионах. В период с 7 по 13 мая 2022 года средние потребительские цены на 92-й и 95-й бензин снизились на одну копейку, составив 47,32 рубля и 51,39 рубля за литр соответственно. При этом стоимость дизеля за прошедшую неделю выросла пропорционально – на одну копейку. Таким образом, средняя стоимость литра топлива в стране составляет 54,50 рублей.

Фото: motor.ru motor.ru

С 7 по 13 мая снижение стоимости бензина зафиксировали в 14 субъектах Российской Федерации. Больше всего (на 2,4 процента) топливо подешевело в Республике Тыва. При этом в некоторых регионах произошел рост цен. Так, в Воронежской области и Ямало-Ненецком автономном округе бензин подорожал на 0,2 процента, в Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Ростовской области — на 0,1 процента.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, в этих городах цены на бензин за минувшую неделю остались без изменений. В сравнении ценового диапазона дороже всего топливо традиционно стоит в Дальневосточном федеральном округе. К примеру, в Магаданской области стоимость АИ-92 составляет 61,56 рубля за литр, а такое количество дизеля на Сахалине торгуют за 68,66 рубля.