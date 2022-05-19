Porsche превратил Cayman в электрический суперкар

Компания Porsche начала трековые испытания Cayman GT4 ePerformance, аккумуляторной версии 718 Cayman GT4 Clubsport с силовым агрегатом Mission R под металлом. Прототипам еще рано сбрасывать камуфляж, но готовый суперкар должен дебютировать вживую на Фестивале скорости в Гудвуде 23 июня 2022 года.

Когда Mission R попал в центр внимания шоу, он был оснащен двумя электродвигателями мощностью до 1088 л.с. Однако мы ожидаем, что Cayman не дотянет до этой номинальной мощности; что-то вроде 612 л.с. кажется более реалистичным для автомобиля, предназначенного для участия в 30-минутном Кубке Каррера. Porsche обещает, что электромобиль не будет уступать текущему 911 GT3 Cup. Сохранение 900-вольтовой электрической системы Mission R позволит автомобилю заряжать аккумуляторную батарею от 5 до 80 процентов за 15 минут.