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2 часа назад

Новости автомира: Porsche превратил Cayman в электрический суперкар

ПроКроссовер.ру

Компания Porsche начала трековые испытания Cayman GT4 ePerformance, аккумуляторной версии 718 Cayman GT4 Clubsport с силовым агрегатом Mission R под металлом. Прототипам еще рано сбрасывать камуфляж, но готовый суперкар должен дебютировать вживую на Фестивале скорости в Гудвуде 23 июня 2022 года.

Porsche превратил Cayman в электрический суперкар
Фото: Porsche Porsche

Когда Mission R попал в центр внимания шоу, он был оснащен двумя электродвигателями мощностью до 1088 л.с. Однако мы ожидаем, что Cayman не дотянет до этой номинальной мощности; что-то вроде 612 л.с. кажется более реалистичным для автомобиля, предназначенного для участия в 30-минутном Кубке Каррера. Porsche обещает, что электромобиль не будет уступать текущему 911 GT3 Cup. Сохранение 900-вольтовой электрической системы Mission R позволит автомобилю заряжать аккумуляторную батарею от 5 до 80 процентов за 15 минут.

Автопроизводитель отмечает, что дизайнерам пришлось разработать для автомобиля с нуля около 6000 новых деталей. Это распространяется и на кузов: Cayman GT4 ePerformance на 140 мм больше, чем у Clubsport, отчасти благодаря широким 18-дюймовым колесам. Кузов изготовлен из композитов на основе натуральных волокон

Автоновости,Porsche,
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