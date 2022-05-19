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1 час назад

Новости автомира: МВД столкнулось с проблемой обновления автопарка

Алиса Селезнёва

МВД и Минпромторг ищут способ обновить парк патрульных автомобилей на фоне проблем на рынке и ухода из России западных автоконцернов. Об этом пишет «Коммерсант».

СМИ: МВД столкнулось с проблемой обновления автопарка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, до введения санкций и ухода с российского ранка ряда автопроизводителей МВД закупало для региональных подразделений Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ «Патриот» и Lada Granta.

В этом году планировалось обновить парк Госавтоинспекции и закупить в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей на сумму 4,48 млрд рублей.

«В настоящее время МВД с Минпромторгом прорабатывают вопросы с ведущими производителями патрульных автомобилей о возможности изготовления указанной продукции и ее поставки с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением «недружественных стран»», - пояснили в пресс-службе МВД.

При этом тендеры по закупке патрульных машин до сих пор не объявлены. Эксперты отмечают, что произвести необходимое для ГИБДД количество автомашин мог бы «АвтоВАЗ», но ситуация осложняется проблемами с комплектующими. Сейчас из-за сложностей с поставками запчастей предприятие находится во временном простое до 27 мая.

В свою очередь глава проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев предположил, что МВД сможет договориться об оптовой цене с китайскими компаниями, но сейчас у дилеров нужных машин за 1,5–1,6 млн руб. нет.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в прошлом месяце установили очередной антирекорд. Реализация машин упала на 78% относительно аналогичного периода минувшего года. При этом цены выросли, в том числе и на китайские автомобили. Так, цена на популярный кроссовер Haval Jolion увеличилась на 71%.

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