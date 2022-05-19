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1 час назад

Новости автомира: первый взгляд на новый кроссовер Honda и General Motors

Motor.ru

Honda и General Motors сотрудничают в сфере «зеленых» технологий с 2013 года, а пару лет назад компании договорились о совместном выпуске электромобилей. Результатом стал электрический кроссовер Prologue, который, как ожидается, построен на платформе американского партнера, имеет электронику GM и продвинутые батареи Ultium. Honda же отвечала за дизайн, системы безопасности и доводку машины. На рынок такой электрокар выйдет только в 2024 года, а пока Honda раскрыла его внешность на первом тизере.

Новый кроссовер Honda и GM представлен под именем Prologue
Фото: Honda PrologueHonda Prologue

В самой Honda новинку позиционирую как массовый автомобиль и обещают, что выглядеть он будет как шоу-кар на опубликованном тизере, так как дизайн уже утвержден. За него отвечала студия Honda в Лос-Анджелесе, которую курировал головной дизайн-центр в Японии. В экстерьере можно выделить узкие фары, интегрированные в фальш-радиаторную решетку, гладкие линии кузова, а также накладки на пороги и колесные арки из неокрашенного пластика. Скорее всего, что Prologue относится к классу среднеразмерных кроссоверов, хотя его габариты пока не обнародованы.

Ранее сообщалось, что Honda Prologue (а позже и аналогичный электрокросс от Acura) будет производиться и продаваться исключительно на рынке США. Согласно планам Honda, к концу десятилетия она будет реализовывать до 40 процентов электрокаров от общего объема продаж. К 2035 году их доля достигнет 80 процентов, а к 2040 автопроизводитель полностью откажется от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Honda и General Motors разработают совместную платформу для бюджетных электрокаров

Россию глобальные планы Honda не затрагивают: 2022 год станет для автомобилей японской марки последним на нашем рынке. Поставки машин уже остановлены, хотя в компании и называют это решение временным.

Истории в картинках

Автоновости,Honda,General Motors,
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