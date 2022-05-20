Внедорожник Beijing BJ60 избавился от камуфляжа

Китайский автопроизводитель Beijing опубликовал первые официальные фотографии BJ60, полноразмерного внедорожника с мощной гибридной трансмиссией с тремя блокировками дифференциала. Кузов имеет длину 5020 мм, ширину 1955 мм и высоту 1925 мм с расстоянием между осями 2820 мм. Ожидается, что в своей максимальной гибридной спецификации автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за шесть секунд и иметь запас хода около 1000 км. Могут быть и другие, менее мощные варианты, но на данный момент компания не раскрывает никаких подробностей.
Новый BJ60 с полным приводом, тремя блокируемыми дифференциалами, гибкими настройками для разных местностей и специальным режимом Crawl Mode для тяжелого бездорожья. Внедорожник оснащен 20-дюймовыми колесами и спортивными светодиодными фарами, а также довольно оригинально выглядящими задними фонарями.
Салон можно сконфигурировать на два или три ряда сидений. Опции будут включать HUD, цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, окружающее освещение с 256 оттенками и подогрев/вентиляцию передних сидений. Информация о дате запуска и ценах пока не сообщается.