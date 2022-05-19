Шинный завод Yokohama в ОЭЗ "Липецк" выйдет из простоя в начале июня

Руководство японского завода автошин Yokohama в особой экономической зоне "Липецк" в конце мая ожидает поступление каучука, после чего в начале июня возобновит выпуск продукции. Об этом сообщил на своей станице во "ВКонтакте" в среду глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков © РИА Новости / Евгений Одиноков

"Компания в конце марта объявила о временной приостановке производства из-за сложностей с доставкой материалов. Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука. Выходить из простоя будут постепенно", - написал он.

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Артамонов добавил, что в настоящее время на заводе выдают 2/3 средней зарплаты, но руководство увеличит выплаты всем сотрудникам до 100%. Глава региона добавил, что в конце апреля был на предприятии и предупредил о том, что власти найдут другие варианты трудоустройства сотрудников, если им не обеспечат полную занятость и соответствующие зарплаты.

"Кроме того, коллеги заверили, что причина вынужденной остановки заключается только в нехватке сырья, и абсолютно не связана с политическими факторами. Я очень ценю, когда люди держат слово и выполняют все взятые на себя обязательства, и со своей стороны мы всегда поможем с решением логистических и иных трудностей бизнесу, который желает продолжать работать на территории Липецкой области и России", - добавил Артамонов.