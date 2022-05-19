Почему электрокар «Москвич» — это утопия?

Легендарные «Москвичи» перестали выпускать в начале нулевых. Теперь же, когда завод Renault перешел в госсобственность, российские власти заявили о намерении выпускать «Москвичи» на электрических двигателях. Однако эксперты сомневаются в успешности этого проекта.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

На бывшем заводе Renault будут выпускать «Москвич» на электродвигателе. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев на марафоне «Новое знание». Ранее о том же написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты же сомневаются и в «Москвиче», и в его батареях.

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Как выразился министр транспорта, «Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться «Москвич». Хочу подчеркнуть, что это будет не просто «Москвич», это будет «Москвич» на электродвигателе». И упомянул расчеты аналитиков: к 2040 году практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях. Дескать, Россия от тренда не будет отставать.

Легендарные «Москвичи» перестали выпускать в начале нулевых, потом была долгая процедура банкротства завода, а в 2014 году с фасада убрали надпись «Москвич». Делами стало заведовать совместное предприятие французов из Renault и правительства Москвы — «Автофрамос», а торговая марка «Москвич» вообще ушла Volkswagen. Теперь, когда французы удалились, Собянин объявил о возрождении того самого завода. Вот только так же воскресить «Москвич» вряд ли получится, считает автоэксперт Артем Бобцов:

— Начнем с того, что бренд «Москвич» принадлежит группе Renault. Бренд «Алеко» и предыдущий бренд принадлежат Volkswagen. То есть название «Москвич» на сегодняшний день не свободно, чтобы под этим названием выпускать автомобили.

— Еще министр говорит: до 2040 года все будут ездить на электродвигателях.

— Министр, возможно, и не перегнул в той части, что в Западной Европе, действительно, даже, наверное, раньше это произойдет, произойдет на горизонте между 2030 и 2035 годами, перейдет практически полностью на электротранспорт. Но что касается России, просто нужна зарядная инфраструктура. У нас сейчас в стране порядка 100 тысяч АЗС, нужно как минимум столько же оборудовать зарядных станций. Это колоссальные деньги, это безумные просто деньги. Кто это будет делать? Даже если предположить, что вдруг случилось чудо и в Москве стали выпускать автомобили «Москвич» на электротяге, для них просто нет достаточного количества станций, чтобы заряжать эти автомобили. Оборудовать их одночасно и одномоментно невозможно.

Завод «Москвич» точно останется у России — французы из Renault не смогут его выкупить обратно, такая опция доступна только для возврата их доли в «АвтоВАЗе». Однако сейчас возможностей выпускать электрокары нет, о чем упоминал и Собянин, говоря, что поначалу будут классические ДВС. Более того, анонсировано партнерство с КамАЗом, который тоже не особо продвинулся в экспериментах с электродвижками. Можно вспомнить только очень спорную «Каму-1», которую хотели запустить то ли в 2024-м, то ли в 2025 году.

Главной же проблемой остается инфраструктура, констатирует руководитель проекта «АвтоАвто.ру» Константин Абдуллаев:

«Самая большая проблема — это энергоемкие батареи, которые в России на сегодняшний день не производятся. Нельзя сказать, что мы в течение пяти, десяти или 20 лет можем производить батареи, которыми можно оснащать электромобили. Инфраструктуры нет, запчастей для производства нет. Если весь остальной мир к 2040 году будет ездить на автомобилях с электрическими двигателями, в России это невозможно: это огромные расстояния, это отсутствие дорог. ДВС будет преобладать до 2040 года как минимум».