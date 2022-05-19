"Антисанкционная" Lada Granta появится в июле

Неоднократно сообщалось, что АвтоВАЗ готовится к выпуску "антисанкционных" версий моделей Lada. Стало известно, что к заказу первые такие автомобили будут доступны в июле.

Фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов © РИА Новости / Анар Мовсумов

Постановление Правительства РФ, разрешающее выпуск автомобилей без некоторых систем безопасности, было подписано в начале недели. В настоящее время АвтоВАЗ готовится к сертификации "упрощённых" версий Lada.

Как сообщает "Нетипичный АвтоВАЗ", в настоящий момент собрано семь таких машин. Ожидалось, что в серийное производство "антисанкционные" Lada пойдут в конце июня, однако сложная ситуация с электронными компонентами, из-за которой АвтоВАЗу пришлось в очередной раз продлить режим простоя, сместила эти сроки на начало июля.