К выпуску нового "Москвича" могут подключить китайские компании

Власти Москвы, а также Минпромторг и КАМАЗ занимаются переговорами с автоконцернами из Китая. На повестке – производство автомобилей на заводе, освободившемся после ухода Renault и расположенном в столице.

Фото: © РИА Новости . Евгений Биятов © РИА Новости . Евгений Биятов

Источники газеты "Известия" на рынке заявляют, что среди возможных партнеров рассматривают JAC Motors, FAW и BYD, но и другие предприятия из Китая не сбрасывают со счетов. Речь идет о применении одной из автоплатформ Поднебесной для нового "Москвича".

По данным СМИ, завершить переговоры с китайскими компаниями власти Москвы намерены в течение двух недель. Если же договориться не удастся, то производством будет заниматься КАМАЗ самостоятельно.