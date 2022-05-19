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1 час назад

Новости автомира: к выпуску нового "Москвича" могут подключить китайские компании

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Власти Москвы, а также Минпромторг и КАМАЗ занимаются переговорами с автоконцернами из Китая. На повестке – производство автомобилей на заводе, освободившемся после ухода Renault и расположенном в столице.

К выпуску нового "Москвича" могут подключить китайские компании
Фото: © РИА Новости . Евгений Биятов© РИА Новости . Евгений Биятов

Источники газеты "Известия" на рынке заявляют, что среди возможных партнеров рассматривают JAC Motors, FAW и BYD, но и другие предприятия из Китая не сбрасывают со счетов. Речь идет о применении одной из автоплатформ Поднебесной для нового "Москвича".

По данным СМИ, завершить переговоры с китайскими компаниями власти Москвы намерены в течение двух недель. Если же договориться не удастся, то производством будет заниматься КАМАЗ самостоятельно.

Днем ранее появилось чуть больше ясности с будущим завода Renault в московских Печатниках, который после ухода французского концерна из России должен быть переименован в "Москвич". Например, стало известно, что сборку кроссоверов Renault на бывшем заводе "Рено Россия" больше вести не станут – специалисты создадут "новую стратегию, разработанную совместно с КАМАЗом".

Автоновости,BYD,FAW,Renault,Минпромторг,Правительство Москвы,
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