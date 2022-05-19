В России остались только два работающих автозавода

В России в мае остались только две работающие автосборочные площадки - Ульяновский автозавод и предприятие китайской компании Haval в Тульской области, пишет Motor.

Фото: ТАСС ТАСС

Ульяновский автозавод продолжает выпускать автомобили УАЗ, однако спрос на них падает. В апреле 2022 года россияне купили 1620 автомобилей марки — на 36% меньше, чем в апреле 2021 года. В конце прошлого месяца УАЗ объявил о рекордном повышении цен – автомобили подорожали на 22-38%. Цена самой дешевой модели составила 1 млн 300 тыс. рублей.

Завод Haval в Туле простаивал с 30 апреля, но 16 мая возобновил сборку автомобилей, перейдя на режим работы в одну смену. В апреле китайский производитель реализовал 812 машин – сокращение продаж по сравнению с апрелем прошлого года составило 73%. Машины Haval заметно подорожали в начале апреля – прайсы всего модельного ряда поднялись на 35-60%.