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1 час назад

Новость автомира: в России остались только два работающих автозавода

Вероника Полынина

В России в мае остались только две работающие автосборочные площадки - Ульяновский автозавод и предприятие китайской компании Haval в Тульской области, пишет Motor.

В России остались только два работающих автозавода
Фото: ТАССТАСС

Ульяновский автозавод продолжает выпускать автомобили УАЗ, однако спрос на них падает. В апреле 2022 года россияне купили 1620 автомобилей марки — на 36% меньше, чем в апреле 2021 года. В конце прошлого месяца УАЗ объявил о рекордном повышении цен – автомобили подорожали на 22-38%. Цена самой дешевой модели составила 1 млн 300 тыс. рублей.

Завод Haval в Туле простаивал с 30 апреля, но 16 мая возобновил сборку автомобилей, перейдя на режим работы в одну смену. В апреле китайский производитель реализовал 812 машин – сокращение продаж по сравнению с апрелем прошлого года составило 73%. Машины Haval заметно подорожали в начале апреля – прайсы всего модельного ряда поднялись на 35-60%.

Накануне компания «Мазда Соллерс» сообщила, что из-за дефицита автокомпонентов продлевает сотрудникам отпуск. О продлении приостановки производства объявил также «АвтоВАЗ», завод не будет работать всю следующую неделю.

Автоновости,Mazda,УАЗ,Автоваз,
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