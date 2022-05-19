Chery рассказала о новом кроссовере для России

Российский офис Chery подтвердил скорое появление в продаже нового кроссовера Omoda 5 — модель появится у дилеров в этом году. Omoda 5 уже привезли в Москву, а теперь выбрали и амбассадора, который ее представит, — олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову. Кроме того, у новинки появился канал в Telegram, где публикуют информацию о спецификации для российского рынка. Ожидается, что Chery Omoda 5 будет стоить на уровне Tiggo 7 Pro.

Фото: © Chery © Chery

За дизайн Omoda 5 отвечал шеф-дизайнер Chery Стив Юм, который до этого работал в General Motors, Ford и Hyundai. Кроссовер выдержан в авангардной концепции Art in Motion («Искусство в движении»), которая направлена на эксперименты с цветом и формой. Ее характерными чертами являются сочетание плавных линий кузова и четких выштамповок, а также необычные форма и компоновка передней оптики. Безрамочная радиаторная решетка состоит из ромбовидных ячеек и деталей, по форме напоминающих алмазы, которые призваны создать визуальный эффект сияния за счет игры света и тени.

Chery

В России основными конкурентами Omoda 5 станут Geely Coolray и Haval Jolion, а что касается цены, то тут следует ориентироваться на Tiggo 7 Pro. По крайней мере, именно эта модель упоминается в голосовании в телеграм-канале Omoda Russia на предмет предполагаемой стоимости новинки. По состоянию на середину мая, рекомендованные розничные цены на Tiggo 7 Pro начинаются от 2 259 900 рублей. Согласно опросу, самый популярный вариант — что Omoda 5 окажется чуть дороже Tiggo 7 Pro (в пределах 10 процентов).

Производство Omoda 5 запустили в Китае в феврале 2022 года. Пока с конвейера сходит только модификация с 1,6-литровым мотором мощностью 197 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом». Позже к ней присоединятся версия с двигателем 1.5, знакомым по Tiggo 7 Pro, гибрид и электромобиль.