Какие машины дешевле 1,5 млн рублей покупают россияне

Эксперты сервиса «СберАвто» изучили все сделки по онлайн-продаже автомобилей дешевле 1,5 миллиона рублей с начала 2022 года.

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Наиболее ходовыми оказались различные модели отечественной Lada. Второе и третье места достались корейским Hyundai и Kia, четвертое и пятое заняли японская Nissan и немецкая Volkswagen. Отмечается, что 91 процент таких машин — подержанные, что неудивительно, учитывая нынешние ценники на новые автомобили.

Несмотря на лидерство Lada, самой популярной моделью до 1,5 миллиона рублей в сервисе оказался Hyundai Solaris. На втором месте расположился другой корейский «бюджетник» — Kia Rio, а модели АвтоВАЗа досталось только третье место: его заняла Lada Granta.

Что касается категории новых автомобилей, то здесь первенство тоже досталось Lada, на машины которой пришлась примерно треть (34 процента) сделок. Рекомендованная цена всех моделей АвтоВАЗа (кроме Vesta Sport) «в базе» пока держится ниже указанной планки. Вторую строчку занимает Hyundai, в гамме которого только Solaris стоит дешевле — от 1 408 000 рублей. Замыкает тройку Renault с Logan и Sandero по цене до 1,5 миллиона, сборка которых на АвтоВАЗе, скорее всего, не возобновится.

Четвертое место среди новых машин удерживает Kia: в ее арсенале под параметры подходят седан Rio (но не X-версия) и хэтчбек Picanto. Пятым стал Volkswagen, в линейке которого на сегодняшний день уже не осталось моделей дешевле полутора миллионов рублей. В апреле цены на немецкие машины взлетели, и стартовая цена Polo выросла до 1 620 900 рублей.