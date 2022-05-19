В Москве 7 тысяч водителей наказали за неправильную установку номеров

С начала года в столице к ответственности привлечены почти 7 тысяч водителей, управляющих автомобилями с нарушением правил установки на них государственных регистрационных знаков, сообщает столичная Госавтоинспекция.

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Абсолютное большинство таких нарушений - 6663 - это управление машиной без номеров вовсе, либо с видоизмененными знаками, или со знаками, оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Ответственность за такое нарушение довольно суровая. Она предусмотрена частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа 5 тысяч рублей или лишения права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Также 207 нарушителей были выявлены за управлением с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Они отвечают уже по части 4 той же статьи. А это лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года.

К сожалению, не приводится, сколько нарушителей выявлено за управление с нечитаемыми номерами. Дело в том, что инспекторы часто путают на дороге два понятия "нечитаемый" и "видоизмененный" номер. Между тем, постановлением Пленума Верховного суда было дано разъяснение, что считать нечитаемым, а что - видоизмененным знаком.