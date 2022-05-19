В Москве 7 тысяч водителей наказали за неправильную установку номеров

С начала года в столице к ответственности привлечены почти 7 тысяч водителей, управляющих автомобилями с нарушением правил установки на них государственных регистрационных знаков, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Абсолютное большинство таких нарушений - 6663 - это управление машиной без номеров вовсе, либо с видоизмененными знаками, или со знаками, оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
Ответственность за такое нарушение довольно суровая. Она предусмотрена частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа 5 тысяч рублей или лишения права управления на срок от 1 до 3 месяцев.
Также 207 нарушителей были выявлены за управлением с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Они отвечают уже по части 4 той же статьи. А это лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года.
К сожалению, не приводится, сколько нарушителей выявлено за управление с нечитаемыми номерами. Дело в том, что инспекторы часто путают на дороге два понятия "нечитаемый" и "видоизмененный" номер. Между тем, постановлением Пленума Верховного суда было дано разъяснение, что считать нечитаемым, а что - видоизмененным знаком.
Например, если знак потрепало дорожными условиями, краска на нем местами стерлась - это знак, который не соответствует ГОСТу. За это положено привлекать по части 1 той же статьи - штраф 500 рублей. А если знак действительно искусственно видоизменен, то есть какая-то цифра или буква читается иначе, то это часть вторая той же статьи. Главное, что инспектор должен указать в протоколе, если он считает номер видоизмененным, какая цифра или буква читается не так, и как она читается. Я если этого не указанно, что протокол можно обжаловать, в том числе в суде. Однако немногие водители на это соглашаются.