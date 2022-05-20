Автовладельцы получают сомнительные штрафы

Сервис проверки автоштрафов на портале ГИБДД не работает уже больше недели. В редакцию Business FM поступило сразу несколько жалоб от разных автовладельцев. У всех штрафы приходят на портал госуслуг, но без фото нарушения, а иногда даже без адреса. Портал ГИБДД также выдает ошибку, в чем убедилась сама редакция. А срок, в течение которого положена скидка в 50%, тем временем подходит к концу.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

В соцсетях — десятки жалоб автовладельцев на приходящие им штрафы. Последнюю неделю в уведомлениях есть только номер постановления, иногда дата нарушения. Но фотографий момента нарушений нет, иногда даже адрес не указывается.

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Обозреватель Business FM лично убедился, что у сервисов наблюдаются сбои. Портал госуслуг пишет, что у журналиста есть два штрафа, однако выводит сразу две ошибки в каждом письме: «Не удалось загрузить фото» и «Обжалование временно недоступно. Обновите страницу или зайдите позже». Если же пойти на портал ГИБДД и в разделе поиска штрафов указать номера авто и СТС, появляется надпись: «Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой».

Скидка в 50% тем временем у многих подходит к концу, рассказывает москвичка Ксения:

«Непонятная ситуация у меня возникла с назначением автоштрафов. На майские праздники я получила СМС-уведомление о выписанных штрафах, они высвечиваются на «Госуслугах» и видны в приложении Сбербанка, однако нет информации о месте, времени и виде нарушения. На сайте ГИБДД штрафов вообще не было неделю назад, а сейчас эта услуга и вовсе недоступна. И я в замешательстве, оплачивать эти штрафы или нет, поскольку есть сомнения в том, что они мои. Неоднократно были ошибки в назначении постановлений, но в то же время и льготный период со скидкой заканчивается. Не хочется платить в два раза больше, если штрафы все-таки мои».

Сбои в проверках штрафов, кажется, существуют с тех пор, как такой сервис у ГИБДД вообще появился. Массовые жалобы появляются далеко не первый раз — последняя волна была прошлым летом. Тогда в ГИБДД признали, что проблема есть, объяснили ее техническим сбоем. Сейчас Business FM снова направила запрос, ответ на момент публикации материала не поступил.

Проблема настолько старая, что алгоритм действий давно известен, делится руководитель отдела расследований журнала «За рулем» Сергей Смирнов:

«Это исключительно технический сбой, в ответе за это, безусловно, ГИБДД. Коль скоро она использует эти камеры, все вопросы она должна решать со своими подрядчиками. В том виде, в котором имеется, — когда водители получают постановление без фотографии, а это обязательное условие при фиксации правонарушения в автоматическом режиме — это, конечно же, нарушение закона. Если нет фотографии вообще, это однозначный повод для отмены постановления. Если нет фотографии, он либо через «Госуслуги» подает заявление, жалобу — это возможно, либо в обычном формате направляет жалобу вышестоящему должностному лицу, кому конкретно, указывается на самом бланке этого «письма счастья». Либо в суд можно направить заявление-жалобу по месту совершения предполагаемого правонарушения».

Правда, признает эксперт, мало кто из автовладельцев будет судиться из-за 250 рублей, точно так же, как и требовать восстановления льготной оплаты. Люди просто не захотят заморачиваться. Такие сбои особенно неприятны — они не позволяют водителю понять, законный штраф или нет, а платить в итоге все равно придется. И часто уже без скидки. А ответственности по факту никто не несет, ведь «у нас был сбой».

Есть небольшая лазейка, как такую ситуацию не допустить, делится автоюрист Сергей Радько:

«Информация о назначенном штрафе выгружается в эти сервисы постепенно, и на сайте ГИБДД это появляется не сразу. Нужно зайти на «Госуслуги», изменить уведомление — сделать так, чтобы почта приходила в бумажном виде на домашний адрес, потому что многие отказались от получения штрафов в бумажном виде, получают их только в электронной форме, а она иногда барахлит. Надо действующие настройки в «Госуслугах» изменить, в этом случае все штрафы должны приходить в бумажном виде. У меня так и настроено: когда информация о штрафе появляется, я жду несколько дней, и тогда она уже, как правило, появляется более полная — с фотографиями, реквизитами, описанием».