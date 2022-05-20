Стал известен разработчик батарей для электрических «Москвичей»

Бывший завод «Рено Россия» недавно отошел правительству Москвы и теперь готовится к смене названия на МАЗ «Москвич». На его мощностях планируют вновь выпускать автомобили исторической марки. Причем, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сначала это будут машины с двигателями внутреннего сгорания, а в будущем появятся электрические «Москвичи». Кто будет поставлять двигатели для них, пока неясно, однако разработчик батарей уже известен — госкорпорация «Ростех».

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В пресс-службе «Ростеха» заявили, что необходимый технологический и производственный задел для выпуска батарей уже имеется. Технологии позволят изготавливать аккумуляторы «с различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру».

Батареям российского производства также пообещали «улучшенные качества» и способность функционировать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Когда появятся первые образцы батарей, неясно, а вот первые «Москвичи» с ДВС должны встать на конвейер до конца 2022 года.