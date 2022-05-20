Стал известен разработчик батарей для электрических «Москвичей»

Бывший завод «Рено Россия» недавно отошел правительству Москвы и теперь готовится к смене названия на МАЗ «Москвич». На его мощностях планируют вновь выпускать автомобили исторической марки. Причем, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сначала это будут машины с двигателями внутреннего сгорания, а в будущем появятся электрические «Москвичи». Кто будет поставлять двигатели для них, пока неясно, однако разработчик батарей уже известен — госкорпорация «Ростех».
В пресс-службе «Ростеха» заявили, что необходимый технологический и производственный задел для выпуска батарей уже имеется. Технологии позволят изготавливать аккумуляторы «с различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру».
Батареям российского производства также пообещали «улучшенные качества» и способность функционировать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Когда появятся первые образцы батарей, неясно, а вот первые «Москвичи» с ДВС должны встать на конвейер до конца 2022 года.
Ранее стало известно, что выходец из «Ростеха» станет новым президентом АвтоВАЗа. Владимир Аветисян сменит на этом посту Николя Мора, который вернулся вновь возглавил компанию летом прошлого года, а сейчас отправляется в отставку вместе с уходом Renault из России.